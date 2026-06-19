СК устанавливает обстоятельства гибели подростка в Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 19 июня. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по факту утопления подростка в горной реке Марухе в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщили в региональном СУ СК России.
«Зеленчукским межрайонным следственным отделом СУ СК России по КЧР организовано проведение процессуальной проверки по факту утопления подростка в реке. Согласно предварительным данным, 19 июня текущего года во время купания в реке Марухе несовершеннолетнего унесло вниз по течению. Тело погибшего обнаружено ниже в пойме реки», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Ранее ГУ МЧС по республике сообщало, что тело 15-летнего подростка обнаружили в двух километрах от места происшествия.
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