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Шапша сообщил об уничтожении восьми БПЛА над Калужской областью

Силы противовоздушной обороны в течение дня уничтожили восемь украинских беспилотников над территорией Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

По его словам, дроны были сбиты в Боровском, Износковском, Кировском и Сухиничском муниципальных округах, а также на окраине Калуги.

Глава региона отметил, что, по предварительным данным, в результате инцидентов никто не пострадал. Повреждений объектов инфраструктуры и жилых зданий также не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что в городе Трубчевск Брянской области в результате атаки украинского беспилотника пострадал ребёнок. Пострадавшего незамедлительно доставили в лечебное учреждение. Врачи оказали ему весь необходимый объём медицинской помощи.

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