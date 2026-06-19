Шапша сообщил об уничтожении восьми БПЛА над Калужской областью

По его словам, дроны были сбиты в Боровском, Износковском, Кировском и Сухиничском муниципальных округах, а также на окраине Калуги.
Глава региона отметил, что, по предварительным данным, в результате инцидентов никто не пострадал. Повреждений объектов инфраструктуры и жилых зданий также не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что в городе Трубчевск Брянской области в результате атаки украинского беспилотника пострадал ребёнок. Пострадавшего незамедлительно доставили в лечебное учреждение. Врачи оказали ему весь необходимый объём медицинской помощи.
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