Дикий кабан перевернул коляску с младенцем в Кракове

Случай произошел в четверг, 18 июня, в жилом районе Клини на юге города. Коляска с ребенком находилась под присмотром матери, когда на улицу внезапно выбежало стадо диких кабанов. Один из них опрокинул коляску, в результате чего девочка упала и ударилась головой о дорожное покрытие.