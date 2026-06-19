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Дикий кабан перевернул коляску с младенцем в Кракове

В Кракове кабан опрокинул коляску и напал на годовалую девочку.

Источник: Аргументы и факты

В польском Кракове произошел инцидент 13-месячная девочка получила травмы, упав из коляски, опрокинутой диким кабаном, сообщает Polsat News.

Случай произошел в четверг, 18 июня, в жилом районе Клини на юге города. Коляска с ребенком находилась под присмотром матери, когда на улицу внезапно выбежало стадо диких кабанов. Один из них опрокинул коляску, в результате чего девочка упала и ударилась головой о дорожное покрытие.

Пострадавшая была доставлена в больницу, где ей была оказана необходимая помощь. В настоящее время жизни ребенка ничего не угрожает.

На следующий день после инцидента городские власти организовали специальный штаб для решения проблемы с нашествием диких кабанов.

Ранее также сообщалось, что дикий кабан забрел на детскую площадку в Петербурге.