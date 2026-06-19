Дирижёр Владимир Спиваков попал в больницу с подозрением на инсульт

Ранее певца Мурата Тхагалегова, известного по хиту «За тебя калым отдам», экстренно увезли в больницу перед концертом в Новосибирске. По предварительным данным, у артиста открылось кровотечение из пищевода, сейчас он находится под наблюдением врачей.