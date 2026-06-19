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Полиция заявила о гибели человека из-за столкновения поездов в Англии

Известно также, что несколько человек пострадали.

ЛОНДОН, 19 июня. /ТАСС/. Один человек погиб в результате столкновения двух пассажирских поездов в Англии, еще несколько человек получили травмы. Об этом сообщила британская транспортная полиция.

«Нам известно, что несколько человек пострадали и что один человек, к большому сожалению, умер», — сказано в заявлении полиции.

Ранее газета The Times со ссылкой на очевидца сообщала, что число пострадавших может составлять от 50 до 100 человек.

Инцидент произошел приблизительно в 17:15 по местному времени (19:15 мск). Согласно газете The Daily Telegraph, оба поезда следовали в Лондон на вокзал Сент-Панкрас. Один из них вышел из города Ноттингем, второй — из Корби. По предварительной информации, первый поезд остановился из-за сбоя системы безопасности, которая автоматически тормозит движение в случае прохождения на красный сигнал, после чего второй состав врезался в его хвостовую часть. Авария случилась примерно в 4 км к югу от вокзала города Бедфорд. Движение поездов в зоне ЧП было приостановлено.