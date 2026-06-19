Полиция заявила о гибели человека из-за столкновения поездов в Англии

Инцидент произошел приблизительно в 17:15 по местному времени (19:15 мск). Согласно газете The Daily Telegraph, оба поезда следовали в Лондон на вокзал Сент-Панкрас. Один из них вышел из города Ноттингем, второй — из Корби. По предварительной информации, первый поезд остановился из-за сбоя системы безопасности, которая автоматически тормозит движение в случае прохождения на красный сигнал, после чего второй состав врезался в его хвостовую часть. Авария случилась примерно в 4 км к югу от вокзала города Бедфорд. Движение поездов в зоне ЧП было приостановлено.