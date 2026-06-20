Два ДТП с мопедом и мотоциклом произошло в Москве за день, один человек погиб

«Прокуратура Северного административного округа контролирует установление обстоятельств дорожной аварии, в результате которой пострадал малолетний ребёнок», — указали в ведомстве.
Ещё один трагический инцидент с двухколёсным транспортом зафиксировали в другом районе столицы. В Большом Купавенском проезде водитель автомобиля «Лада» при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу «Ямаха». От полученных травм водитель байка скончался на месте. Расследование этого ДТП также взяли на контроль в прокуратуре.
Ранее в подмосковном Одинцове столкнулись четыре легковых автомобиля. ДТП случилось примерно в 20:15 на 73-м километре Минского шоссе. В результате аварии пострадал один человек.
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