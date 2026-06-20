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Два ДТП с мопедом и мотоциклом произошло в Москве за день, один человек погиб

На Правобережной улице в Северном округе Москвы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего. 16-летний юноша, управляя мопедом, наехал на маленького ребёнка на дороге. Представители столичной прокуратуры сообщили, что пострадавшую четырёхлетнюю девочку немедленно доставили в больницу.

Источник: Life.ru

«Прокуратура Северного административного округа контролирует установление обстоятельств дорожной аварии, в результате которой пострадал малолетний ребёнок», — указали в ведомстве.

Ещё один трагический инцидент с двухколёсным транспортом зафиксировали в другом районе столицы. В Большом Купавенском проезде водитель автомобиля «Лада» при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу «Ямаха». От полученных травм водитель байка скончался на месте. Расследование этого ДТП также взяли на контроль в прокуратуре.

Ранее в подмосковном Одинцове столкнулись четыре легковых автомобиля. ДТП случилось примерно в 20:15 на 73-м километре Минского шоссе. В результате аварии пострадал один человек.

Главные происшествия, политика и культура столицы — всё это в разделе «Москва» на Life.ru.