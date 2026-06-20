Пенсионер в Удмуртии выстрелил в лицо мужчине, перепутав его с бобром

В Удмуртии будут судить пенсионера за случайный выстрел во время охоты. Он по ошибке ранил в лицо 38-летнего мужчину. Об этом в четверг, 18 июня, сообщила прокуратура республики.
Инцидент произошел на плотине одного из водоемов Селтинского района.
— 69-летний пенсионер охотился на бобра. В какой-то момент он выстрелил в сторону неясно видимой цели и случайно попал в лицо 38-летнему мужчине, — говорится в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что пострадавшему был причинен тяжкий вред здоровью. В отношении охотника возбудили уголовное дело, материалы расследования переданы в суд для рассмотрения. Фигуранту грозит до трех лет тюрьмы.
В Томской области следователи устанавливают обстоятельства смерти 45-летнего мужчины во время охоты в Тегульдетском районе. В отношении 48-летнего жителя села Тегульдет возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. По версии следствия, в июне обвиняемый и его знакомый охотились в лесу в ночное время. Мужчина принял движущегося по озеру на лодке товарища за особь лося и выстрелил из ружья.