Пенсионер в Удмуртии выстрелил в лицо мужчине, перепутав его с бобром

В Томской области следователи устанавливают обстоятельства смерти 45-летнего мужчины во время охоты в Тегульдетском районе. В отношении 48-летнего жителя села Тегульдет возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. По версии следствия, в июне обвиняемый и его знакомый охотились в лесу в ночное время. Мужчина принял движущегося по озеру на лодке товарища за особь лося и выстрелил из ружья.