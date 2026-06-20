В Коми обследуют берега и дно реки Сысола после пропажи девушки

СЫКТЫВКАР, 20 июня. /ТАСС/. Добровольцы и спасатели, а также родственники Софии Лапшиной 20 июня будут обследовать берега и дно реки Сысола, унесшей девушку. Об этом сообщили ТАСС в профессиональной аварийно-спасательной службе «СПАС-Коми».
«На 20 июня запланирован выход добровольцев и родственников, спасателей на лодках для обследования берегов и дна», — сообщили ТАСС в службе. По ее информации, спасатели и сотрудники МЧС уже провели работы на дне реки в месте входа в воду.
По данным ГУ МЧС РФ по региону, 14 июня поступило сообщение, что в устье Сысолы в местечке Заречье города Сыктывкара утонула 18-летняя девушка. Во время купания в несанкционированном месте ее подхватило течение. Рыбак, ставший очевидцем происшествия, попытался спасти девушку, но ему это не удалось.
К поискам пропавшей присоединились волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Коми. Они распространили в соцсетях листовки с приметами девушки.