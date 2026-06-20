На Камчатке зафиксировали 25 афтершоков за сутки

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. На Камчатке за сутки зафиксировали 25 сейсмособытий магнитудой до 6,9, три из них ощущались. Об этом сообщили в региональном МЧС.
«За сутки произошли 25 сейсмособытий магнитудой от 3,6 до 6,9. Три подземных толчка ощущались на территории Петропавловск-Камчатского городского округа силой до четырех баллов», — говорится в сообщении.
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