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Один человек пострадал в ДТП с участием четырех автомобилей в Одинцове

Один человек пострадал в аварии с участием четырех автомобилей в Одинцове. Об этом в пятницу, 19 июня, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Один человек пострадал в аварии с участием четырех автомобилей в Одинцове. Об этом в пятницу, 19 июня, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

— В 20:15 на 73-м километре Минского шоссе произошло ДТП. По предварительным данным, произошло столкновение четырех легковых машин. В результате аварии один человек с телесными повреждениями госпитализирован, — сказано в Telegram-канале ведомства.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, движение транспортных средств в сторону области ограничено. Водителям следует учитывать сложившуюся ситуацию и выбирать пути объезда, добавили в региональном МВД.

В тот же день два человека пострадали при столкновении такси и автомобиля марки BMW на Фрунзенской набережной в центре Москвы. Травмы получили водитель такси и пассажирка. Машиной BMW управляла женщина.

Ранее внедорожник Mitsubishi и мотоциклист столкнулись возле дома на Новокуркинском шоссе в Москве. Байкера доставили в больницу. Врачи не смогли сохранить ему жизнь.