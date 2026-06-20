Один человек пострадал в ДТП с участием четырех автомобилей в Одинцове

Один человек пострадал в аварии с участием четырех автомобилей в Одинцове. Об этом в пятницу, 19 июня, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
— В 20:15 на 73-м километре Минского шоссе произошло ДТП. По предварительным данным, произошло столкновение четырех легковых машин. В результате аварии один человек с телесными повреждениями госпитализирован, — сказано в Telegram-канале ведомства.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, движение транспортных средств в сторону области ограничено. Водителям следует учитывать сложившуюся ситуацию и выбирать пути объезда, добавили в региональном МВД.
В тот же день два человека пострадали при столкновении такси и автомобиля марки BMW на Фрунзенской набережной в центре Москвы. Травмы получили водитель такси и пассажирка. Машиной BMW управляла женщина.
Ранее внедорожник Mitsubishi и мотоциклист столкнулись возле дома на Новокуркинском шоссе в Москве. Байкера доставили в больницу. Врачи не смогли сохранить ему жизнь.