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В РФ задержали крупных контрабандистов: партия БАДов содержала 30 кг сильнодействующего вещества

МВД пресекло контрабанду сильнодействующих веществ, их продавали под видом БАД.

Источник: Комсомольская правда

В России задержали контрабандистов, попытавшихся ввезти в страну сильнодействующие вещества. Их продавали под видом БАД. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк на канале в «Макс».

По имеющимся сведениям, партия БАДов содержала порядка 30 килограммов сильнодействующего вещества. Операция по задержанию преступников прошла успешно.

«Поставки осуществлялись из Турции, Китая и Казахстана с целью дальнейшего сбыта на территории России», — уведомила Ирина Волк.

Известно также, что в Приморском крае силовики пресекли попытку контрабанды живого деликатеса. Следователи завели уголовное дело в отношении трех местных жителей. По предварительной версии, в декабре 2025 года преступники, передвигаясь на двух маломерных судах, попытались незаконно вывезти живого камчатского краба в экономическую зону иностранного государства.

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