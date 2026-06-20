В РФ задержали крупных контрабандистов: партия БАДов содержала 30 кг сильнодействующего вещества

Известно также, что в Приморском крае силовики пресекли попытку контрабанды живого деликатеса. Следователи завели уголовное дело в отношении трех местных жителей. По предварительной версии, в декабре 2025 года преступники, передвигаясь на двух маломерных судах, попытались незаконно вывезти живого камчатского краба в экономическую зону иностранного государства.