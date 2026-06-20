Жена Владимира Спивакова прокомментировала новости о его госпитализации

— Дорогие друзья, благодарю вас за беспокойство и за волнение. У Владимира Теодоровича нет никакого инсульта, но есть некоторые проблемы со здоровьем. Маэстро сейчас в надежных руках, его обследуют. Врачи уверены, что все будет хорошо, — написала она в Telegram-канале.