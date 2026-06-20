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Жена Владимира Спивакова прокомментировала новости о его госпитализации

Супруга дирижера Владимира Спивакова, телеведущая Сати Спивакова, в субботу, 20 июня, прокомментировала новости о госпитализации народного артиста. Она опровергла информацию о том, что у артиста случился инсульт.

Супруга дирижера Владимира Спивакова, телеведущая Сати Спивакова, в субботу, 20 июня, прокомментировала новости о госпитализации народного артиста. Она опровергла информацию о том, что у артиста случился инсульт.

— Дорогие друзья, благодарю вас за беспокойство и за волнение. У Владимира Теодоровича нет никакого инсульта, но есть некоторые проблемы со здоровьем. Маэстро сейчас в надежных руках, его обследуют. Врачи уверены, что все будет хорошо, — написала она в Telegram-канале.

Вечером 19 июня митрополит Иларион сообщил, что Владимира Спивакова доставили в больницу с подозрением на инсульт. Он призвал россиян молиться о его здоровье.

Ранее концерт народных артистов СССР Алисы Фрейндлих и Владимира Спивакова, который должен был состояться в воскресенье, 21 июня, в Московском международном доме музыки, отменили. Он должен был пройти в Светлановском зале в рамках музыкально-литературной программы «…Она и музыка и слово…».