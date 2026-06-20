В Нижегородской области ввели режим беспилотной опасности

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июня. /ТАСС/. Беспилотная опасность объявлена на территории Нижегородской области. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону в «Максе».
«Внимание! На территории Нижегородской области введен режим “Беспилотная опасность”, — говорится в сообщении.
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