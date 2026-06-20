Калининградец получил 12 лет тюрьмы за госизмену, он отправил ВСУ 1371 рубль

— В 2023 году мужчина, находившийся на территории иностранного государства, выступил против спецоперации и мобилизации, поддержав позицию властей Украины. У него нашли девять переводов на общую сумму 1371 рубль 95 копеек на счета иностранных организаций для финансирования ВСУ, — сказано в статье ТАСС.