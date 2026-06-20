Калининградец получил 12 лет тюрьмы за госизмену, он отправил ВСУ 1371 рубль

Суд в Калининграде признал мужчину виновным в государственной измене после его переводов ВСУ на сумму 1371 рубль и 95 копеек. Об этом в пятницу, 19 июня, сообщили в пресс-службе суда.
Подсудимого приговорили к 12 годом лишения свободы в колонии строгого режима.
— В 2023 году мужчина, находившийся на территории иностранного государства, выступил против спецоперации и мобилизации, поддержав позицию властей Украины. У него нашли девять переводов на общую сумму 1371 рубль 95 копеек на счета иностранных организаций для финансирования ВСУ, — сказано в статье ТАСС.
Деятельность мужчины была направлена против безопасности России, отмечается в приговоре.
Кроме того, в доход государства конфисковали мобильный телефон осужденного, с которого он осуществлял переводы, а также переведенные им на счета иностранных организаций деньги в размере 1371 рубль 95 копеек.
13 января столичный Мещанский суд в рамках уголовного дела о госизмене отправил в СИЗО россиянина по фамилии Качкуркин. Так как аналогичные материалы рассматриваются в закрытом от СМИ и публики режиме, включая вопросы, связанные с мерой пресечения, детали уголовного дела в суде комментировать не стали.