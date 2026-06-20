Режиссер сериала «Друзья» Берроуз умер в возрасте 85 лет

Режиссер популярного сериала «Друзья» Джеймс Берроуз ушел из жизни в возрасте 85 лет, сообщает издание The New York Times, ссылаясь на собственные источники.
Агент покойного Рик Розен также подтвердил факт его смерти, однако детали, касающиеся места и причины кончины, не были озвучены.
Берроуз был отмечен 11 премиями «Эмми» и приобрел известность как талантливый мастер, заслужив титул «Стивен Спилберг ситкомов». Помимо «Друзей», он также был вовлечен в работу над такими проектами, как «Чирс», «Мэри Тайлер Мур», «Шоу Боба Ньюхарта», «Такси», «Фрейзер» и «Теория большого взрыва».
Ранее также сообщалось, что актер Пол Эйвери, известный по ролям в сериале «Все мои дети» и фильме «Супермен», трагически погиб вместе со своей супругой в результате пожара.