Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два дрона ВСУ сбили в районе Северной стороны Севастополя

ВСУ нанесли ночной удар по Севастополю 20 июня. Сейчас российские средства противовоздушной обороны отражают налёт дронов. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что в районе Северной стороны сбили два БПЛА.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Уже сбито два БПЛА в районе Северной стороны», — указано в сообщении.

В 02:21 мск в городе ввели воздушную тревогу. Сообщение о нейтрализации дронов появилось после 2:30 ночи.

Этой же ночью силы ПВО Минобороны сбили два украинских беспилотника, которые летели на Москву. По данным властей, на местах падения обломков уже работают столичные специалисты экстренных служб.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Севастополь: один из самых известных городов Черноморского региона
Севастополь расположен на юго-западном побережье Крымского полуострова. Известен как крупный морской порт, база Черноморского флота и город с богатой военной историей, сыгравший важную роль в событиях Крымской, Великой Отечественной войн и современной истории. В материале — главное об этом городе федерального значения.
Читать дальше