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В Якутии отец и сын пропали во время прогулки на лодках

Об этом сообщили в службе спасения.

ЯКУТСК, 20 июня. /ТАСС/. Отец и сын во время прогулки на лодках в Жиганском районе Якутии пропали. Об этом сообщает служба спасения Якутии.

«19 июня поступило сообщение о том, что 13 июня из Якутска в Жиганский район на метеостанцию Джарджан выехали двое мужчин и до сих пор не доехали до места. Известно, что это отец и сын, выехали на двух лодках. Их видели в последний раз в устье реки Вилюй в Кобяйском районе», — говорится в сообщении.

По информации местных жителей, погодные условия во время пропажи двух человек были неблагоприятными. Наблюдался «сильный ураганный ветер».