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При столкновении поездов в Британии пострадали 89 человек

В результате столкновения двух пассажирских поездов Британии погиб машинист, ещё 89 человек получили травмы, сообщает The Telegraph.

Источник: Аргументы и факты

В результате столкновения двух пассажирских поездов Британии погиб машинист, ещё 89 человек получили травмы, сообщает The Telegraph.

Инцидент случился неподалёку от населённого пункта Бедфорд.

В материале сказано, что 11 пострадавших находятся в крайне тяжёлом состоянии, состояние 22 пострадавших оценивается как тяжёлое.

«Ещё 56 человек получили лёгкие травмы», — говорится в сообщении.

Напомним, по предварительным данным, один из составов остановился на красный сигнал светофора, а второй врезался в заднюю часть.

Движение поездов на линии между Бедфордом и Лондоном приостановлено, пассажирам рекомендовано воздержаться от поездок. В районе места происшествия объявлен режим чрезвычайной ситуации.