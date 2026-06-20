При столкновении поездов в Британии пострадали 89 человек

В результате столкновения двух пассажирских поездов Британии погиб машинист, ещё 89 человек получили травмы, сообщает The Telegraph.
Инцидент случился неподалёку от населённого пункта Бедфорд.
В материале сказано, что 11 пострадавших находятся в крайне тяжёлом состоянии, состояние 22 пострадавших оценивается как тяжёлое.
«Ещё 56 человек получили лёгкие травмы», — говорится в сообщении.
Напомним, по предварительным данным, один из составов остановился на красный сигнал светофора, а второй врезался в заднюю часть.
Движение поездов на линии между Бедфордом и Лондоном приостановлено, пассажирам рекомендовано воздержаться от поездок. В районе места происшествия объявлен режим чрезвычайной ситуации.