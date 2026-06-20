На Адмирала Юмашева во Владивостоке загорелась квартира

В многоквартирном доме на улице Адмирала Юмашева во Владивостоке произошёл пожар. На момент прибытия огнеборцев в квартире на третьем этаже горела обшивка ванной комнаты. Возгорание оперативно потушили на площади около двух квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.
«Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются», — уточнили в ведомстве.
В целом за минувшие сутки в Приморье чрезвычайных ситуаций не произошло, на водных объектах происшествий не зарегистрировано. Пожарные привлекались к ликвидации последствий ДТП семь раз, зафиксировано восемь пожаров, на пяти из них реагировали сотрудники МЧС России.
Прокуратура проводит проверку по факту гибели двух человек при пожаре в Уссурийске.
Огонь уничтожил значительную часть жилого одноэтажного дома.
Напомним, ранее сильный пожар унес жизни двух человек, находящихся в одноэтажном жилом доме по ул. Чичерина в Уссурийске, вечером 11 июня. Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств происшествия.