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На Адмирала Юмашева во Владивостоке загорелась квартира

Пожар ликвидировали на двух квадратных метрах, погибших и пострадавших нет, причина устанавливается.

Источник: PrimaMedia.ru

В многоквартирном доме на улице Адмирала Юмашева во Владивостоке произошёл пожар. На момент прибытия огнеборцев в квартире на третьем этаже горела обшивка ванной комнаты. Возгорание оперативно потушили на площади около двух квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

«Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются», — уточнили в ведомстве.

В целом за минувшие сутки в Приморье чрезвычайных ситуаций не произошло, на водных объектах происшествий не зарегистрировано. Пожарные привлекались к ликвидации последствий ДТП семь раз, зафиксировано восемь пожаров, на пяти из них реагировали сотрудники МЧС России.

Прокуратура проводит проверку по факту гибели двух человек при пожаре в Уссурийске.

Огонь уничтожил значительную часть жилого одноэтажного дома.

Напомним, ранее сильный пожар унес жизни двух человек, находящихся в одноэтажном жилом доме по ул. Чичерина в Уссурийске, вечером 11 июня. Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств происшествия.

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