Отец и сын в Якутии пропали во время прогулки на лодках

— 19 июня поступило сообщение о том, что 13 июня из Якутска в Жиганский район на метеостанцию Джарджан выехали двое мужчин и до сих пор не доехали до места. Это отец и сын, они выехали на двух лодках. Их видели в последний раз в устье реки Вилюй в Кобяйском районе, — сказано в Telegram-канале службы спасения.