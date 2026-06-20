Отец и сын в Якутии пропали во время прогулки на лодках

Отец и сын пропали во время прогулки на лодках в Жиганском районе Якутии. Об этом в субботу, 20 июня, сообщила служба спасения республики.
— 19 июня поступило сообщение о том, что 13 июня из Якутска в Жиганский район на метеостанцию Джарджан выехали двое мужчин и до сих пор не доехали до места. Это отец и сын, они выехали на двух лодках. Их видели в последний раз в устье реки Вилюй в Кобяйском районе, — сказано в Telegram-канале службы спасения.
Уточняется, что в это время наблюдался сильный ураганный ветер.
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