В Якутии отец и сын пропали на пути к метеостанции Джарджан

«Поступило сообщение о том, что 13 июня из Якутска в Жиганский район на метеостанцию Джарджан выехали двое мужчин и до сих пор не доехали до места. Известно, что это отец и сын, выехали на двух лодках. Их видели в последний раз в устье реки Вилюй в Кобяйском районе», — говорится в сообщении.