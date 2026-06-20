Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Якутии отец и сын пропали на пути к метеостанции Джарджан

Отец и сын пропали во время прогулки на лодках в Жиганском районе, мужчины следовали к метеостанции Джарджан, сообщает служба спасения Якутии.

Источник: Аргументы и факты

Двое мужчин пропали в Жиганском районе, информирует служба спасения Якутии.

По словам спасателей, это произошло во время прогулки на лодках. Мужчины следовали к метеостанции Джарджан.

«Поступило сообщение о том, что 13 июня из Якутска в Жиганский район на метеостанцию Джарджан выехали двое мужчин и до сих пор не доехали до места. Известно, что это отец и сын, выехали на двух лодках. Их видели в последний раз в устье реки Вилюй в Кобяйском районе», — говорится в сообщении.

Местные жители рассказали, что в день исчезновения был «сильный ураганный ветер».

Напомним, по данным СК РФ, в ЯНАО перевернулась лодка с рыбаками, один человек погиб, ещё трое человек пропали.