В Якутии отец и сын пропали на пути к метеостанции Джарджан

Двое мужчин пропали в Жиганском районе, информирует служба спасения Якутии.
По словам спасателей, это произошло во время прогулки на лодках. Мужчины следовали к метеостанции Джарджан.
«Поступило сообщение о том, что 13 июня из Якутска в Жиганский район на метеостанцию Джарджан выехали двое мужчин и до сих пор не доехали до места. Известно, что это отец и сын, выехали на двух лодках. Их видели в последний раз в устье реки Вилюй в Кобяйском районе», — говорится в сообщении.
Местные жители рассказали, что в день исчезновения был «сильный ураганный ветер».
Напомним, по данным СК РФ, в ЯНАО перевернулась лодка с рыбаками, один человек погиб, ещё трое человек пропали.