Таёжник оценил опасность нового лесного пожара для поисков Усольцевых

Напомним, Сергей, Ирина и Арина Усольцевы пропали 28 сентября 2025 года в тайге Красноярского края. В тот день они пошли в небольшой семейный поход к горе Буратинка и больше не вернулись. Их машина так и осталась стоять на окраине небольшого поселка Кутурчин.