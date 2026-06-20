Таёжник оценил опасность нового лесного пожара для поисков Усольцевых

Лесные пожары, которые бушуют в Красноярском крае, могут перекинуться на места, где ищут семью Усольцевых, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru депутат Законодательного собрания Красноярского края, опытный турист Алексей Кулеш.
Напомним, Сергей, Ирина и Арина Усольцевы пропали 28 сентября 2025 года в тайге Красноярского края. В тот день они пошли в небольшой семейный поход к горе Буратинка и больше не вернулись. Их машина так и осталась стоять на окраине небольшого поселка Кутурчин.
В мае этого года поиски возобновились, но пока результатов не принесли. Местные охотники считают, что Усольцевы могли уйти за пределы территории, где их сейчас ищут. Они также опровергли версию о том, что семью могли растерзать дикие звери.
По последним данным, в Красноярском крае площадь лесных пожаров достигла 127,2 тысячи гектаров. Режим чрезвычайной ситуации в лесах продолжает действовать, угрозы населенным пунктам нет.
«Нельзя исключать, что пожар может перекинуться на те места, где ищут Усольцевых. Но на данный момент пожар находится далеко от той зоны, где пропала семья. Пока не известно о территориальном расширении места поиска», — пояснил эксперт.
Ранее стало известно, что история Усольцевых получила неожиданную развязку.