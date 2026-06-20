Развожаев сообщил о пяти сбитых беспилотниках над Севастополем

БПЛА были сбиты в районах Северной стороны, Балаклавы и мыса Фиолент. Предварительно, пострадавших среди жителей нет.
На данный момент в городе режим воздушной тревоги отменён.
Также ночью враг пытался атаковать Москву. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о двух сбитых дронах на подлёте к городу. О возможных последствиях на земле пока не сообщают.
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