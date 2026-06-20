В Красноярском крае площадь лесных пожаров превысила 133 тыс. га

КРАСНОЯРСК, 20 июня. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Красноярском крае, где введен режим ЧС в лесах, за сутки увеличилась на более 6 тыс. га и составила 133,5 тыс. га. Возгорания тушат более 1,3 тыс. человек, сообщает Лесопожарный центр Красноярского края.
По оперативным данным Лесопожарного центра на 05:00 мск 19 июня, в Красноярском крае действовал 101 пожар на площади 127,2 тыс. га.
«По оперативной информации на 07:27 (03:27 мск — прим. ТАСС) 20 июня 2026 г., на территории края действует лесных пожаров — 93, на общей площади — 133 555 га. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении принимают участие 1 347 человек, задействовано 22 единиц техники», — говорится в сообщении. Пожары действуют в четырех округах на севере Красноярского края.
Большинство пожаров — площадью около 100 тыс. га — действует в Енисейском муниципальном округе. По словам специалиста по пожарной профилактике Енисейского управления по ГО и ЧС Андрея Ведерникова, горят в том числе и лесные массивы, погибшие от сибирского шелкопряда. «Самый опасный пожарный очаг сейчас в верховьях реки Большой Кас, где в 2016 году и произошла вспышка шелкопряда. Задымление сейчас есть в таких населенных пунктах, как Новый Городок, Сергеево, Назимово. Но ни одному населенному пункту в Енисейском округе огнь не угрожает. Везде есть преграды от огня», — цитирует пресс-служба округа слова Ведерникова.
Накануне для помощи региону были направлены дополнительные силы Федеральной Авиалесоохраны общей численностью 100 человек. «В том числе — 50 парашютистов и десантников Федеральной Авиалесоохраны, 25 авиапожарных Авиалесоохраны Тюменской области и 25 авиапожарных Авиалесоохраны Республики Бурятия», — пояснили в Федеральной Авиалесоохране.