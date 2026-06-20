В Красноярском крае площадь лесных пожаров превысила 133 тыс. га

Большинство пожаров — площадью около 100 тыс. га — действует в Енисейском муниципальном округе. По словам специалиста по пожарной профилактике Енисейского управления по ГО и ЧС Андрея Ведерникова, горят в том числе и лесные массивы, погибшие от сибирского шелкопряда. «Самый опасный пожарный очаг сейчас в верховьях реки Большой Кас, где в 2016 году и произошла вспышка шелкопряда. Задымление сейчас есть в таких населенных пунктах, как Новый Городок, Сергеево, Назимово. Но ни одному населенному пункту в Енисейском округе огнь не угрожает. Везде есть преграды от огня», — цитирует пресс-служба округа слова Ведерникова.