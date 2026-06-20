Жителей Забайкалья просят воздержаться от дальних поездок из-за снегопада

ЧИТА, 20 июня. /ТАСС/. Водителей Забайкальского края призывают по возможности отказаться от дальних поездок, на региональной дороге Баляга — Ямаровка ведется ликвидация последствий обильного снегопада. Об этом сообщает Минтранс Забайкальского края.
«На региональной дороге Баляга — Ямаровка ведется ликвидация обильного снегопада. Проезд на участке с 94-го по 104-й км закрыт. Ведется очистка дороги от мокрого снега и падения валежника. Минтранс региона призывает водителей по возможности отказаться от дальних поездок, чтобы снизить риск дорожно-транспортных происшествий», — говорится в официальном сообщении.
Заблокированный участок дороги находится между селом Малоархангельск Красночикойского округа и селом Малета Петровск-Забайкальского округа. На месте работают автогрейдер, самосвал, погрузчик, пять дорожных рабочих.
Также спецтехника направлена на участок дороги с 180-го по 234-й км. Расчисткой снега и уборкой поваленных деревьев там занимаются три дорожных рабочих и грузовик. Проезд затруднен.