Жителей Забайкалья просят воздержаться от дальних поездок из-за снегопада

«На региональной дороге Баляга — Ямаровка ведется ликвидация обильного снегопада. Проезд на участке с 94-го по 104-й км закрыт. Ведется очистка дороги от мокрого снега и падения валежника. Минтранс региона призывает водителей по возможности отказаться от дальних поездок, чтобы снизить риск дорожно-транспортных происшествий», — говорится в официальном сообщении.