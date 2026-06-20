17-летний подросток утонул на озере в Красноярске

В Красноярске следователи проводят проверку по факту гибели 17-летнего юноши. Об этом сообщили в ГСУ СК России по краю и Хакасии.
Вечером 19 июня подросток отдыхал с друзьями на берегу озера в районе улицы Монтажников. Купание в этом водоёме запрещено.
Юноша нырял с пирса и в ходе игры притворялся тонущим. В какой-то момент он не вынырнул. Тело достали из воды другие отдыхающие.
Следственный комитет выясняет все обстоятельства произошедшего.
Ранее мы сообщали, что женщина и мужчина утонули в Красноярском крае.