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17-летний подросток утонул на озере в Красноярске

Игра в «утопающего» стала роковой.

В Красноярске следователи проводят проверку по факту гибели 17-летнего юноши. Об этом сообщили в ГСУ СК России по краю и Хакасии.

Вечером 19 июня подросток отдыхал с друзьями на берегу озера в районе улицы Монтажников. Купание в этом водоёме запрещено.

Юноша нырял с пирса и в ходе игры притворялся тонущим. В какой-то момент он не вынырнул. Тело достали из воды другие отдыхающие.

Следственный комитет выясняет все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что женщина и мужчина утонули в Красноярском крае.