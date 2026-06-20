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В деле Шурыгиной о распространении порнографии фигурируют еще двое граждан

Вместе с блогершей Дианой Шурыгиной по делу о распространении порнографии были задержаны еще два человека, их отправили под домашний арест. Об этом в субботу, 20 июня, сообщили в правоохранительных органах.

Вместе с блогершей Дианой Шурыгиной по делу о распространении порнографии были задержаны еще два человека, их отправили под домашний арест. Об этом в субботу, 20 июня, сообщили в правоохранительных органах.

— Также по делу задержаны еще два человека. Оба помещены под домашний арест, — цитирует собеседника РИА Новости.

Диана Шурыгина отказалась обжаловать домашний арест по делу о распространении порнографии, сообщили 19 июня в Троицком суде Москвы. Ее обвиняют в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов, совершенных группой лиц по предварительному сговору.

До этого стало известно, что Шурыгиной запретили пользоваться интернетом, а также осуществлять телефонные звонки, отправлять и получать почтовые сообщения.

По неподтвержденным данным, девушка планировала скрыться от следствия на Бали. Чем «прославилась» Шурыгина и какой срок ей грозит — в материале «Вечерней Москвы».