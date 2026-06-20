В Доминикане произошел пожар в отеле, погибла туристка

Итальянская туристка погибла в результате пожара, произошедшего в отеле Viva в провинции Ла-Альтаграсия на востоке Доминиканы, сообщает Diario Libre.
По данным издания, 46-летняя гражданка Италии получила серьезные ожоги. В срочном порядке пострадавшую доставили в медучреждение в соседней провинции Ла-Романа, однако спасти ее не удалось.
Пожар начался около полудня в отеле Viva. В ликвидации возгорания задействовано более 15 пожарных подразделений, однако до настоящего времени полностью устранить возгорание не удалось.
Продолжительность пожара уже превышает пять часов. Причины происшествия пока остаются неизвестными.
Ранее также сообщалось, что актер Пол Эйвери, известный по ролям в сериале «Все мои дети» и фильме «Супермен», трагически погиб вместе со своей супругой в результате пожара.