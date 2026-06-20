В Красноярске 17-летний парень притворился тонущим и погиб

В Красноярске погиб 17-летний подросток. Следственный комитет проводит проверку по данному факту. На этот момент установлено, что трагедия произошла накануне вечером, 19 июня, на озере на улице Монтажников.
На берегу водоема отдыхала компания друзей. Плавали, хотя купаться там категорически запрещено, о чем указывает предупредительная табличка. Один из парней затеял странную игру. По словам очевидцев, он нырнул с пирса и притворился тонущим. И в какой-то момент вдруг не вынырнул. Когда люди поняли, что произошло, было слишком поздно.
Дело из воды достали другие отдыхающие и сразу вызвали правоохранителей.