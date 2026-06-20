В Красноярске 17-летний парень притворился тонущим и погиб

На берегу водоема отдыхала компания друзей. Плавали, хотя купаться там категорически запрещено, о чем указывает предупредительная табличка. Один из парней затеял странную игру. По словам очевидцев, он нырнул с пирса и притворился тонущим. И в какой-то момент вдруг не вынырнул. Когда люди поняли, что произошло, было слишком поздно.