Жительница Хабаровского края лишилась 4,3 млн рублей при «вступлении» в домовой чат

Потерпевшей пришло уведомление с требованием подтвердить действие, отправив слово «Да» и код из СМС. После этого она получила оповещение от портала «Госуслуги» о входе в личный кабинет и контакты «службы поддержки». Сразу вслед за этим женщине поступил звонок от якобы сотрудника ведомства, заявившего о краже ее персональных данных.