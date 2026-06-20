Жительница Хабаровского края лишилась 4,3 млн рублей при «вступлении» в домовой чат

В Хабаровском крае 58-летняя женщина стала жертвой дистанционных мошенников, потеряв более 4,3 млн рублей. Злоумышленники использовали многоступенчатую схему, начавшуюся с фишингового сообщения о включении в «домовой чат». Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Потерпевшей пришло уведомление с требованием подтвердить действие, отправив слово «Да» и код из СМС. После этого она получила оповещение от портала «Госуслуги» о входе в личный кабинет и контакты «службы поддержки». Сразу вслед за этим женщине поступил звонок от якобы сотрудника ведомства, заявившего о краже ее персональных данных.
Вскоре к разговору подключился другой лжеспециалист, представившийся сотрудником Росфинмониторинга. Он сообщил, что от имени женщины якобы оформлена доверенность на открытие банковского счета в пользу «недружественного государства», и потребовал отчитаться обо всех имеющихся сбережениях.
Находясь в стрессовой ситуации, потерпевшая сняла наличные со всех своих счетов. Затем, следуя инструкциям звонивших, она установила на смартфон специальное приложение, через которое открыла новый «безопасный» счет, и внесла деньги через банкомат, прикладывая телефон для считывания данных. Как только перевод был завершен, связь была разорвана.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ведется расследование.
Прокуратура края напоминает о необходимости проявлять бдительность: сотрудники государственных органов и силовых структур никогда не запрашивают по телефону денежные средства и данные счетов. При поступлении подозрительных звонков следует немедленно прекратить разговор и самостоятельно перепроверить информацию через официальные каналы связи. Особое внимание просят обратить на новый метод обмана с использованием фиктивных «домовых чатов».