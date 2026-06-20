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Более 10 миллионов рублей перевёл мошенникам пенсионер из Приморья

78-летний пенсионер из Находки перевёл на подконтрольные мошенникам счета более 10 миллионов рублей — как личные сбережения, так и деньги, занятые у знакомых, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на УМВД по Приморскому краю.

Источник: ДЕЙТА

Злоумышленники вышли на связь с пожилым человеком от лица «конкурсного управляющего» кредитно-потребительского кооператива, членом которого мужчина действительно когда-то был и лишился вложенных в него средств при банкротстве организации.

«Конкурсный управляющий» рассказал пенсионеру, что есть возможность эти средства вернуть, и предупредил, что скоро мужчине позвонят из правоохранительных органов для урегулирования ситуации. Но когда пенсионеру позвонили «из полиции», сообщили ему другую информацию: якобы от лица находкинца было выполнено несколько переводов на имя человека, который является членом иностранной террористической организации, поэтому пенсионеру грозит уголовная ответственность за преступление против государственной безопасности. Чтобы статус мужчины в расследовании уголовного дела изменился с подозреваемого на свидетеля, ему следовало, по заверению сотрудника полиции, перевести накопления на «безопасные счета». Также пожилого человека попросили погасить кредит на 3 миллиона рублей, якобы взятый на его имя. Мужчине даже прислали документы, подтверждающие заём.

На тот момент пенсионер уже перевёл свои сбережения аферистам, для «погашения кредита» ему пришлось занимать деньги у знакомых. В общей сложности он перевёл мошенникам 10 800 000 рублей. Следователем находкинского отдела полиции возбуждено уголовное дело о мошенничестве. УМВД Приморья напоминает, что у банковских организаций, правоохранительных и надзорных органов нет понятия «безопасного счёта», под такой формулировкой скрываются банковские счета физических лиц — мошенников.