Более 10 миллионов рублей перевёл мошенникам пенсионер из Приморья

«Конкурсный управляющий» рассказал пенсионеру, что есть возможность эти средства вернуть, и предупредил, что скоро мужчине позвонят из правоохранительных органов для урегулирования ситуации. Но когда пенсионеру позвонили «из полиции», сообщили ему другую информацию: якобы от лица находкинца было выполнено несколько переводов на имя человека, который является членом иностранной террористической организации, поэтому пенсионеру грозит уголовная ответственность за преступление против государственной безопасности. Чтобы статус мужчины в расследовании уголовного дела изменился с подозреваемого на свидетеля, ему следовало, по заверению сотрудника полиции, перевести накопления на «безопасные счета». Также пожилого человека попросили погасить кредит на 3 миллиона рублей, якобы взятый на его имя. Мужчине даже прислали документы, подтверждающие заём.