В Красноярске подросток притворился тонущим во время игры и утонул

КРАСНОЯРСК, 20 июня. /ТАСС/. Семнадцатилетний юноша утонул в Красноярске в запрещенном для купания озере, когда во время игры притворялся тонущим. Его тело достали другие отдыхающие, сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
«По предварительным данным, несовершеннолетний в компании друзей находился на берегу озера вблизи дома по улице Монтажников. Купание в указанном водоеме запрещено. Подросток нырял с пирса и в ходе игры притворялся тонущим. В какой то момент он не вынырнул», — говорится в сообщении ведомства.
Тело юноши обнаружили и извлекли из воды другие отдыхающие на озере.
Следственным отделом по Кировскому району Красноярска устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.