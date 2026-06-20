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В Красноярске подросток притворился тонущим во время игры и утонул

Тело юноши достали отдыхающие, сообщили в ГСУ СК по региону.

КРАСНОЯРСК, 20 июня. /ТАСС/. Семнадцатилетний юноша утонул в Красноярске в запрещенном для купания озере, когда во время игры притворялся тонущим. Его тело достали другие отдыхающие, сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«По предварительным данным, несовершеннолетний в компании друзей находился на берегу озера вблизи дома по улице Монтажников. Купание в указанном водоеме запрещено. Подросток нырял с пирса и в ходе игры притворялся тонущим. В какой то момент он не вынырнул», — говорится в сообщении ведомства.

Тело юноши обнаружили и извлекли из воды другие отдыхающие на озере.

Следственным отделом по Кировскому району Красноярска устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.