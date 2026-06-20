В Красноярске подросток притворился тонущим во время игры и утонул

«По предварительным данным, несовершеннолетний в компании друзей находился на берегу озера вблизи дома по улице Монтажников. Купание в указанном водоеме запрещено. Подросток нырял с пирса и в ходе игры притворялся тонущим. В какой то момент он не вынырнул», — говорится в сообщении ведомства.