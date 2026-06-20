В Самарской области ввели режим «Ковер»

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в Самарской области, действует режим «Ковер». Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своем канале в «Максе».
«В Самарской области действует режим “Ковер”. Временно закрыто воздушное пространство на всех высотах», — написал он.
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