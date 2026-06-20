Адвокат Чанышев: Шурыгина может стать потерпевшей по своему уголовному делу

«Теоретически возможна ситуация, при которой процессуальный статус обвиняемой Шурыгиной изменится. Если будет доказано, что она сама стала жертвой противоправных действий, не давала согласия на распространение материалов либо была вовлечена в противоправную деятельность другими лицами, уголовное преследование в отношении нее может быть прекращено, а она может быть признана потерпевшей в рамках данного или отдельного уголовного дела», — сказал он.