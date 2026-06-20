Адвокат Чанышев: Шурыгина может стать потерпевшей по своему уголовному делу

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Блогер и бывшая участница ток-шоу Диана Шурыгина (после замужества — Шлянина) может превратиться из обвиняемой по делу о распространении порнографических материалов в потерпевшую. Об этом ТАСС рассказал адвокат, председатель коллегии «Адвокат Премиум» Тимур Чанышев.
«Теоретически возможна ситуация, при которой процессуальный статус обвиняемой Шурыгиной изменится. Если будет доказано, что она сама стала жертвой противоправных действий, не давала согласия на распространение материалов либо была вовлечена в противоправную деятельность другими лицами, уголовное преследование в отношении нее может быть прекращено, а она может быть признана потерпевшей в рамках данного или отдельного уголовного дела», — сказал он.
Чанышев отметил, что не исключены и изменения юридической квалификации деяния блогера. «Если в ходе расследования будет установлено, что распространение материалов было связано с нарушением права на неприкосновенность частной жизни и осуществлялось без согласия лица, изображенного на них, следствие вправе рассмотреть вопрос о наличии признаков преступления, предусмотренного статьей 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни). Более того, судебная практика допускает как переквалификацию обвинения, так и квалификацию содеянного по совокупности нескольких составов преступлений, если для этого имеются соответствующие основания», — отметил адвокат.
По его словам, если у следствия возникнут сомнения относительно психического состояния Шурыгиной, ей может быть назначена комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза. «Однако само по себе назначение такой экспертизы не означает признания лица невменяемым. Для этого необходимо установить, что в момент совершения инкриминируемых действий человек не мог осознавать их фактический характер и общественную опасность либо руководить своими действиями, а подобные выводы требуют серьезных медицинских оснований», — сказал адвокат.
По его мнению, на этом этапе следствие обладает достаточно широкими процессуальными возможностями, а окончательная квалификация действий участников и их процессуальный статус будут определяться не первоначально предъявленным обвинением, а совокупностью доказательств, полученных в ходе расследования. «В подобных делах нередко первоначальная версия обвинения претерпевает существенные изменения по мере установления всех обстоятельств произошедшего», — заключил Чанышев.
Шурыгиной инкриминируется п. «а» ч. 3 ст. 242 УК РФ (распространение порнографических материалов группой лиц по предварительному сговору). Она находится под домашним арестом. Ей грозит от двух до шести лет лишения свободы. Шурыгина стала известной после участия в ток-шоу «Пусть говорят» на Первом канале в 2017 году, где рассказала о совершенном в ее отношении изнасиловании. Позднее она создала свой YouTube-канал, вела аккаунты в других социальных сетях.