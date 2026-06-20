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Подросток утонул в Красноярске, когда притворялся тонущим во время игры

Семнадцатилетний подросток утонул в Красноярске в запрещенном для купания озере, когда во время игры притворялся тонущим. Его тело достали другие отдыхающие. Об этом сообщили в субботу, 20 июня, в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Семнадцатилетний подросток утонул в Красноярске в запрещенном для купания озере, когда во время игры притворялся тонущим. Его тело достали другие отдыхающие. Об этом сообщили в субботу, 20 июня, в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

— Несовершеннолетний в компании друзей находился на берегу озера около дома по улице Монтажников. Купание в указанном водоеме запрещено. Он нырял с пирса и в ходе игры притворялся тонущим. В какой-то момент юноша не вынырнул, — сказано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Его тело обнаружили и извлекли из воды другие отдыхающие на озере.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

14 июня семилетнего мальчика, пропавшего в Карелии, нашли мертвым. Он утонул в Ладожском озере. Инцидент произошел на остров Есусарет. По уточненным данным, отдыхать туда приехала семья из Петербурга, состоящая из четырех взрослых и двух детей.