Подросток утонул в Красноярске, когда притворялся тонущим во время игры

Семнадцатилетний подросток утонул в Красноярске в запрещенном для купания озере, когда во время игры притворялся тонущим. Его тело достали другие отдыхающие. Об этом сообщили в субботу, 20 июня, в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.