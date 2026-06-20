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В Оренбургской области объявили опасность атаки БПЛА

Губернатор региона Евгений Солнцев призвал следить за дальнейшими оповещениями от правительства области.

ОРЕНБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов объявили в Оренбургской области, сообщил губернатор региона Евгений Солнцев в своем Telegram-канале.

«На территории Оренбургской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области», — сказано в сообщении.

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