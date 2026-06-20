В Екатеринбурге подростки открыли стрельбу и разгромили пять магазинов у вокзала

Вечером 19 июня в Екатеринбурге группа подростков устроила стрельбу у недостроенного здания «Призма», а затем разгромила несколько магазинов у железнодорожного вокзала. Очевидцы сообщили, что молодые люди сначала собрались у «Призмы», где несколько раз выстрелили вверх из пускового устройства. Заметив полицейского, который начал их фотографировать, они разбежались, но позже часть группы собралась снова и направилась к торговым точкам.
«Всё началось с попытки открыть недостроенную часть “Призмы”, мы собрались компанией, у нас было пусковое устройство, мы выстрелили вверх несколько раз. На улице мы заметили полицейского, который фотографировал нас. Мы снимали его в ответ. Когда он стал подходить к нам, мы разбежались», — рассказал один из участников событий изданию Е1.RU.
По данным Telegram-канала «4 канал», подростки ворвались в пять магазинов, заходя в каждый по 20 человек одновременно. С полок сметали энергетики, арбузы и другие продукты. Общий ущерб оценили примерно в 50 тысяч рублей. Собеседник Е1.RU уточнил, что в группе было около 40−50 человек, а не 100, как сообщалось ранее.
Затем часть подростков забежала в подъезд жилого дома и попыталась спровоцировать охранника. Мужчина применил перцовый баллончик, чтобы остановить их. В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу сообщили, что силовики проверяют информацию, личности участников устанавливаются. Некоторых подростков уже задержали.