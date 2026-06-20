В Екатеринбурге подростки открыли стрельбу и разгромили пять магазинов у вокзала

«Всё началось с попытки открыть недостроенную часть “Призмы”, мы собрались компанией, у нас было пусковое устройство, мы выстрелили вверх несколько раз. На улице мы заметили полицейского, который фотографировал нас. Мы снимали его в ответ. Когда он стал подходить к нам, мы разбежались», — рассказал один из участников событий изданию Е1.RU.