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Семь украинских БПЛА над Тульской областью сбили силы ПВО

Над Тульской областью ночью уничтожили семь украинских БПЛА. ВСУ атаковали регион дронами ночью, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram‑канале. По его словам, подразделения ПВО Минобороны России отработали отражение атаки и нейтрализовали беспилотники.

«Прошедшей ночью семь украинских беспилотников уничтожены подразделениями ПВО Минобороны России», — написал он.

Власти предварительно сообщают, что повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировали, пострадавших среди населения тоже нет.

Этой же ночью силы противовоздушной обороны уничтожили пять украинских БПЛА над Севастополем. Их сбили в районах Северной стороны, Балаклавы и мыса Фиолент. Предварительно, жертв и пострадавших среди жителей не оказалось.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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