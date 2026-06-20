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В Зеленогорске спасатели заметили в воде обессиленного купальщика

Мужчина решил искупаться на реке Кан и не рассчитал свои силы.

Источник: Комсомольская правда

В Зеленогорске спасатели вызволили из беды местного жителя. Накануне днем, 19 июня, они заметили на реке Кан мужчину, у которого практически не было сил доплыть до берега. Минута для того, чтобы сесть на катер — и вот уже они мчатся на полной скорости в сторону бедолаги. Помогли ему забраться на борт.

Отдышавшись и придя в себя, 43-летний мужчина пояснил: в жару решил искупаться, к тому же в состоянии алкогольного опьянения ему показалось море по колено. Но силы не рассчитал, заплыл далеко и уже готовился к худшему, когда понял, что сил почти не осталось, в берег еще далеко.

Так, благодаря бдительности спасателей удалось избежать трагедии. Они вновь призывают: не купаться в необорудованных для этого местах, вообще не входить в воду в состоянии алкогольного опьянения. И важно: не оставлять без присмотра детей.

Напомним, накануне 19 июня в Красноярске утонул 17-летний подросток.