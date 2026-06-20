В Зеленогорске спасатели заметили в воде обессиленного купальщика

Отдышавшись и придя в себя, 43-летний мужчина пояснил: в жару решил искупаться, к тому же в состоянии алкогольного опьянения ему показалось море по колено. Но силы не рассчитал, заплыл далеко и уже готовился к худшему, когда понял, что сил почти не осталось, в берег еще далеко.