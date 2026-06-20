В четырех районах Ростовской области уничтожены БПЛА

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июня. /ТАСС/. Беспилотники уничтожены в Чертковском, Миллеровском, Морозовском и Красносулинском районах Ростовской области. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в 4 районах области: Чертковском, Миллеровском, Морозовском, Красносулинском. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — написал он в «Максе».
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