В Приморье девочка разбила лицо при падении со скутера

Медики напоминают родителям: скутер, электросамокат и велосипед — это не игрушки. Не оставляйте детей без внимания, контролируйте, где и как они катаются. Иногда один разговор и несколько минут контроля могут уберечь ребенка от больничной койки и тяжелых травм.