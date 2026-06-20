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В Приморье девочка разбила лицо при падении со скутера

Практически каждую неделю в больницу поступают дети с травмами.

Источник: Комсомольская правда

В Спасской городской больнице вновь приняли подростка, пострадавшего при катании на скоростном скутере. У девочки диагностированы ушибы лица, рваная рана переносицы и перелом костей носа со смещением. Как пояснили медики, школьница не справилась с управлением и упала. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.

К сожалению, этот случай — не единичный. Летом количество таких травм резко возрастает. Практически каждую неделю в больницу поступают дети с травмами после катания на скутерах, самокатах и велосипедах. Врачи отмечают, что чаще всего при падении дети инстинктивно выставляют руки вперед, что приводит к переломам верхних конечностей, травмам головы и лица, сотрясениям.

Медики напоминают родителям: скутер, электросамокат и велосипед — это не игрушки. Не оставляйте детей без внимания, контролируйте, где и как они катаются. Иногда один разговор и несколько минут контроля могут уберечь ребенка от больничной койки и тяжелых травм.