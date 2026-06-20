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В Удмуртии объявили угрозу атаки БПЛА

Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов.

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Угроза атаки БПЛА объявлена на территории Удмуртии, сообщил глава республики Александр Бречалов в канале в «Максе».

«Внимание! Введен сигнал “Опасное небо”: угроза атаки БПЛА. Включаем сирены в районах: Селтинский, Сюмсинский, Увинский, Вавожский, Кизнерский, Граховский, Можгинский, Алнашский, Киясовский, Сарапульский, Камбарский, Каракулинский районы, Можга, Сарапул», — написал он.

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