В Удмуртии объявили угрозу атаки БПЛА

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Угроза атаки БПЛА объявлена на территории Удмуртии, сообщил глава республики Александр Бречалов в канале в «Максе».
«Внимание! Введен сигнал “Опасное небо”: угроза атаки БПЛА. Включаем сирены в районах: Селтинский, Сюмсинский, Увинский, Вавожский, Кизнерский, Граховский, Можгинский, Алнашский, Киясовский, Сарапульский, Камбарский, Каракулинский районы, Можга, Сарапул», — написал он.
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