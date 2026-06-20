BFMTV: во Франции при крушении самолета погибли два человека

По ее информации, на момент прибытия пожарных на место происшествия самолет горел. В тушении пожара было задействовано 29 единиц техники.
Телеканал отметил, что обстоятельства произошедшего и личности жертв уточняются.
ПАРИЖ, 20 июня. /ТАСС/.Туристический самолет разбился 19 июня на западе Франции в коммуне Ла-Боль, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на пожарную службу департамента Атлантическая Луара.
По ее информации, на момент прибытия пожарных на место происшествия самолет горел. В тушении пожара было задействовано 29 единиц техники.
Телеканал отметил, что обстоятельства произошедшего и личности жертв уточняются.