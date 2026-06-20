Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

BFMTV: во Франции при крушении самолета погибли два человека

ПАРИЖ, 20 июня. /ТАСС/.Туристический самолет разбился 19 июня на западе Франции в коммуне Ла-Боль, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на пожарную службу департамента Атлантическая Луара.

Источник: AP 2024

По ее информации, на момент прибытия пожарных на место происшествия самолет горел. В тушении пожара было задействовано 29 единиц техники.

Телеканал отметил, что обстоятельства произошедшего и личности жертв уточняются.