Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четыре человека погибли при крушении самолета во Франции

19 июня на западе Франции, в коммуне Ла-Боль, потерпел крушение туристический самолёт, унёсший жизни двух человек.

19 июня на западе Франции, в коммуне Ла-Боль, потерпел крушение туристический самолёт, унёсший жизни двух человек. Информацию об этом распространил телеканал BFMTV, сославшись на данные пожарной службы департамента Атлантическая Луара.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, воздушное судно уже было охвачено огнём. Для ликвидации возгорания задействовали 29 единиц спецтехники.

Как подчеркнул телеканал, детали инцидента и личности погибших выясняются.

Раскрыто, почему Запад вспомнил о дальнобойном оружии для ВСУ.