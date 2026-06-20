Четыре человека погибли при крушении самолета во Франции

19 июня на западе Франции, в коммуне Ла-Боль, потерпел крушение туристический самолёт, унёсший жизни двух человек. Информацию об этом распространил телеканал BFMTV, сославшись на данные пожарной службы департамента Атлантическая Луара.
Когда пожарные прибыли на место происшествия, воздушное судно уже было охвачено огнём. Для ликвидации возгорания задействовали 29 единиц спецтехники.
Как подчеркнул телеканал, детали инцидента и личности погибших выясняются.
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