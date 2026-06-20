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ПВО уничтожила 187 украинских дронов за ночь

За прошедшую ночь российские средства ПВО уничтожили 187 украинских беспилотников. Атака затронула 11 регионов страны, а также акватории Черного и Азовского морей.

Источник: РИА "Новости"

За прошедшую ночь российскими средствами противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено 187 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией регионов РФ, а также над акваториями Черного и Азовского морей. Как сообщили в Минобороны России, дежурные средства ПВО выполнили задачи в период с 20:00 мск 19 июня до 07:00 мск 20 июня.

«В течение ночи в период с 20:00 мск 19 июня текущего года до 07:00 мск 20 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 187 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Липецкой, Ростовской, Воронежской, Астраханской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей», — заявили в ведомстве.

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