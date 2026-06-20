Самарского предпринимателя подозревают в обмане участников СВО

По версии правоохранителей, ходатайствовавших об аресте, с мая 2024 г. по октябрь 2025 г. 46-летний директор фирмы совершил хищение имущества участников СВО «путем обмана и злоупотребления доверием». Суммы ущерба варьируются от 200 тыс. до 300 тыс. рублей. За что именно он брал деньги, не сообщается.