Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО уничтожила 187 украинских беспилотников над регионами России за ночь

Минобороны России сообщило об очередной ночной атаке беспилотников врага на регионы России. По данным ведомства, в период с 20:00 мск 19 июня до 07:00 мск 20 июня было перехвачено и уничтожено 187 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

БПЛА были сбиты над рядом регионов, включая Белгородскую, Брянскую, Курскую, Орловскую, Тульскую, Липецкую, Ростовскую, Воронежскую и Астраханскую области, а также Краснодарский край, Московский регион и Крым.

Кроме того, цели были поражены над акваториями Чёрного и Азовского морей.

А в ночь на 19 июня российские средства ПВО перехватили и уничтожили 133 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Цели были сбиты над территориями 12 регионов, а также над акваториями Чёрного моря.

Важнейшие новости о ЧП и криминальные истории — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Что делать при атаке беспилотника: как определить угрозу и алгоритм действий
Что делать при атаке беспилотника — вопрос, который становится все более актуальным. В этом материале разбираем, что делать при атаке БПЛА, как распознать угрозу, какие действия предпринять на улице и в помещении, а также что известно о компенсации ущерба.
Читать дальше