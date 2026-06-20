ПВО уничтожила 187 украинских беспилотников над регионами России за ночь

Кроме того, цели были поражены над акваториями Чёрного и Азовского морей.
А в ночь на 19 июня российские средства ПВО перехватили и уничтожили 133 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Цели были сбиты над территориями 12 регионов, а также над акваториями Чёрного моря.
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