Кубинец в мини-юбке ограбил таксиста и напал на полицейских в Подмосковье

В подмосковной Балашихе суд в пятницу, 19 июня, приговорил гражданина Кубы к 3,5 года лишения свободы в колонии за то, что он напал на таксиста и похитил у него 77 тысяч рублей, а при задержании распылил перцовку в лицо одному полицейскому и ранил ножом другого. В тот момент иностранец был одет в бордовую мини-юбку, темный топ и черные сапоги.
Когда таксист заметил кражу и потребовал вернуть деньги, кубинец ответил, что их у него нет. Тогда водитель запер двери авто и хотел вызвать полицию, но пассажир достал нож и напал на мужчину. Таксист выхватил у иностранца клатч, но украденных денег там не было. Он снял один сапог с ноги кубинца, предполагая, что тот мог спрятать туда деньги, но там их тоже не оказалось. В результате иностранец смог скрыться, а автомобилист вызвал правоохранителей.
После прибытия полицейских иностранец распылил перцовый баллончик в лицо одному из них, а затем забаррикадировался в тамбуре квартиры на 13-м этаже. Позднее он набросился на правоохранителей с кухонным ножом и задел одного из них. После предупредительного выстрела мужчину смогли обезвредить и задержать, передает РИА Новости.
14 мая иностранец украл из сумки московского студента часы Rolex стоимостью 700 тысяч рублей и пачку сигарет, после чего скрылся. В отношении 31-летнего злоумышленника возбудили уголовное дело. Мужчину отправили в СИЗО.