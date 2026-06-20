Кубинец в мини-юбке ограбил таксиста и напал на полицейских в Подмосковье

Когда таксист заметил кражу и потребовал вернуть деньги, кубинец ответил, что их у него нет. Тогда водитель запер двери авто и хотел вызвать полицию, но пассажир достал нож и напал на мужчину. Таксист выхватил у иностранца клатч, но украденных денег там не было. Он снял один сапог с ноги кубинца, предполагая, что тот мог спрятать туда деньги, но там их тоже не оказалось. В результате иностранец смог скрыться, а автомобилист вызвал правоохранителей.