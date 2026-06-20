В Приморье раскрыли контрабанду стратегических ресурсов на 150 миллионов рублей

По данным следствия, в 2024—2025 годах фигуранты приобрели у неустановленных лиц 400 тонн стратегического товара на сумму свыше 150 миллионов рублей, а затем, обманув таможню, реализовали его иностранной компании. В результате комплекса оперативных мероприятий обоих задержали в разных регионах страны. Суд по ходатайству военного следователя заключил их под стражу.