В Приморье раскрыли контрабанду стратегических ресурсов на 150 миллионов рублей

В Приморском крае раскрыли крупную схему контрабанды, в которой участвовала организованная группа бизнесменов. Речь идет о товарах, имеющих стратегическое значение, которые пытались незаконно вывезти за границу. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.
Военные следственные органы СК России завели уголовное дело в отношении предпринимателей из Приморья. Их обвиняют в контрабанде стратегически важных ресурсов и уклонении от уплаты таможенных платежей. Преступление выявили сотрудники УФСБ и Дальневосточной оперативной таможни.
По данным следствия, в 2024—2025 годах фигуранты приобрели у неустановленных лиц 400 тонн стратегического товара на сумму свыше 150 миллионов рублей, а затем, обманув таможню, реализовали его иностранной компании. В результате комплекса оперативных мероприятий обоих задержали в разных регионах страны. Суд по ходатайству военного следователя заключил их под стражу.
Сейчас продолжаются следственные действия, направленные на сбор доказательств и выяснение всех обстоятельств преступной деятельности.