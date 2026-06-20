В Новосибирской области 12-летний питбайкер ранен из огнестрела

В Новосибирском районе 12-летний школьник получил огнестрельное ранение во время катания на питбайке в одном из дачных посёлков. О происшествии стало известно в субботу, 20 июня. Ребёнка госпитализировали, однако его состояние не раскрывается.
Следователи СК России по Новосибирской области начали доследственную проверку. Они устанавливают обстоятельства случившегося и выясняют, кто мог быть причастен к инциденту. По данным ведомства, проверка проводится по факту получения травмы несовершеннолетним.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял ситуацию под личный контроль. Он поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления СК Андрею Бадулину представить доклад о ходе расследования и уже установленных фактах.
Прокуратура Новосибирской области также подключилась к проверке. Следственные органы продолжают работу, устанавливая все обстоятельства и возможных участников происшествия. Информация о результатах проверки будет обнародована дополнительно.